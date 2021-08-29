الورود بحالات متعددة تزهر في معرض الفنان سامر الصعيدي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فريق الجيش العربي السوري أولاً بالجولة 3 للسباق الفردي في بياتلون الدبابات للألعاب العسكرية الدولية آرميا 2021
2021-08-29
الرئيس العراقي يبحث مع السفير الدندح العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة
2021-08-29
هريدي: الولايات المتحدة تعرقل الجهود الرامية لحل الأزمة في سورية
2021-08-29
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
2021-08-29
الأمن العام اللبناني: عدم تسجيل أي حادث مع أي سوري عاد إلى بلاده
2021-08-28
عبد اللهيان: إيران على اتصال دائم مع سورية فيما يتعلق بأمن المنطقة
2021-08-28
السفارة السورية في بيروت تنفي مزاعم تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء أشخاص دخلوا إليها
2021-08-28
محليات
مباحثات سورية مع وفد أممي حول التعاون لتجاوز أضرار الحرب والحصار الاقتصادي
2021-08-29
تنظيم 60 ضبطاً تموينياً بحلب خلال يومين
2021-08-29
العدل تنجز تأهيل معظم المباني القضائية المتضررة جراء الإرهاب
2021-08-29
بحث تعزيز التعاون بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
2021-08-29
بتكلفة 200 مليون وضع بئرين جديدتين لمياه الشرب بالخدمة في القنيطرة
2021-08-29
24 تشرين الأول القادم انطلاقة معرض الباسل للإبداع والاختراع في دورته الـ 20
2021-08-29
هلال الحسكة يقدم مساعدات للأهالي المهجرين جراء العدوان التركي
2021-08-29
رياضة
موناكو يحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي
2021-08-29
العراق يفوز بفضية ألعاب القوى في بارالمبياد طوكيو
2021-08-29
ريال مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-08-29
تشيلسي يتعادل مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
2021-08-28
إيفرتون يفوز على برايتون في الدوري الإنكليزي
2021-08-28
البولندي ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا
2021-08-28
محمد خالد محمد خامساً برمي الرمح بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو
2021-08-28
اقتصاد
بعد صدور القانون الجديد.. منح إجازة الاستثمار الأولى لمشروع متخصص بإنتاج فوط صحية للأطفال والعجزة
2021-08-29
مستثمرون بالطاقة الشمسية: تخفيض ساعات التقنين يزيد الإنتاجية… بحوث الطاقة: لجنة موسعة لمعالجة هذه المشكلة
2021-08-29
ضبط نحو 8 أطنان من طحين دقيق تمويني مهرب في مستودعين بريف دمشق
2021-08-29
البنك الوطني الإسلامي قيد التأسيس يعلن عن خطته لافتتاح إدارته العامة بدمشق وثمانية فروع بعدة محافظات
2021-08-28
موسم تنزيلات الألبسة.. العروض متفاوتة والإقبال أقل من المتوقع
2021-08-28
التنور… مشروع متناهي الصغر يدعم موارد الأسر في الأرياف ورائحة الخبز تدل عليه
2021-08-28
الزيوليت… مورد طبيعي واعد في سورية يساعد برفع الإنتاجية في ظروف التغير المناخي
2021-08-28
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بحث تعزيز التعاون بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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الورود بحالات متعددة تزهر في معرض الفنان سامر الصعيدي
2021-08-29
معرض الفنان سامر الصعيدي
2021-08-29
manhal
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