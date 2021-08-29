الرئيس العراقي يبحث مع السفير الدندح العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

بغداد-سانا

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين العراق وسورية وسبل تطويرها والأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة جمهورية العراق تلقت سانا نسخة منه أنه تم خلال “اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب”.

وبحسب البيان أكد صالح أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة مشيراً إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية.

بدوره أكد الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن “الرئيس صالح جدد موقف العراق الثابث في وجوب عودة سورية إلى موقعها الريادي في الجامعة العربية وأهمية تعاون جميع دول المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة” كما لفت إلى “حرص العراق حكومة وشعباً على تطوير العلاقات مع سورية والتنسيق المستمر على كل الأصعدة وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية”.