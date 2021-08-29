التربية تكلف مشرفين صحيين للعمل بالمدارس

دمشق-سانا

تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد كلفت وزارة التربية مشرفين صحيين للعمل في المدارس بما يتوافق مع البروتوكول الصحي المعتمد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعممت الوزارة على مديرياتها في المحافظات تكليف مشرف صحي مفرغ واحد في المدارس التي لم يتم تكليف مشرف صحي فيها سابقاً من الفائض الإداري أو الفائض من المدرسين أو المعلمين العاملين لديهم وذلك باستثناء الاختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء واللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية” وألا يكونوا ضمن المعينين في مسابقتي الوكلاء أو العقود وبحيث لا يؤثر ذلك على العملية التدريسية في مديريتهم وفي حال عدم وجود فائض في المديرية يكلف أحد العاملين الإداريين في المدرسة بهذا العمل إضافة إلى عمله الأصلي.

وحددت الوزارة مهام المشرف الصحي في المدرسة ودوره بالتأكد من وجود الصابون والمياه النظيفة بشكل دائم في المرافق الصحية ووجود الكلور بشكل دائم في المدرسة وقيام المستخدمين بالتنظيف والتعقيم اليومي للمرافق الصحية وتنظيف الصفوف وتعقيمها بشكل دائم وتوافر التهوية الجيدة فيها والمسح الحراري لجميع التلاميذ والطلاب والمعلمين والمدرسين والإداريين العاملين في المدرسة يومياً.

ومن مهام المشرف الصحي أيضاً التأكد من الالتزام بالشروط الصحية للمقاصف والندوات المدرسية ومن وجود خزانات المياه وملاءمتها للشروط الصحية ومن تعقيمها بشكل دائم وتوثيق عدد حالات التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مضعفة للمناعة في المدرسة وتحري الغياب المرضي يومياً والتأكد من الوضع الصحي للتلاميذ وللطلاب ومتابعة الطلاب المرضى وإرسال تقرير يومي إلى رئيس مستوصف الصحة المدرسية بوجود حالات مشتبهة أو مؤكدة للإصابة بالفيروس.

وكلفت الوزارة في تعميمها دائرة الصحة المدرسية بإعداد قوائم بأسماء المشرفين الصحيين والمدارس المكلفين بها استعداداً لإخضاعهم لدورات تثقيف صحي لافتة إلى ضرورة مراقبة ومتابعة عمل المشرفين الصحيين في المدارس من قبل دوائر الصحة المدرسية مع التزامهم بالدوام في المدارس المكلفين فيها طيلة فترة الدوام المدرسي.

رحاب علي