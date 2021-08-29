هريدي: الولايات المتحدة تعرقل الجهود الرامية لحل الأزمة في سورية

القاهرة-سانا

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن الولايات المتحدة تعرقل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في سورية.

وقال هريدي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة أن الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب تستهدف سورية التي تقف وتواجه هذا الإرهاب بكل قوة وحزم وتمارس عليها مختلف أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية.

وأشار هريدي إلى أن السياسات الأمريكية تتسم بالتخبط في الوقت الراهن حيث تمارس واشنطن الضغوط على الحكومات والدول العربية من أجل منعها من استعادة العلاقات الطبيعية مع سورية.