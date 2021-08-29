للعمل قسراً في صفوفها.. ميليشيا (قسد) تختطف 10 شبان من بلدة رميلان

الحسكة-سانا

خطفت ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً 10 شبان بعد توقيف حافلة نقل ركاب عمومية عند حاجز مسلح لها في بلدة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى أحد معسكراتها.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن دوريات تابعه لميليشيا “قسد” اختطفت عشرة شبان عند حاجز تل أعور في بلدة رميلان واقتادتهم مكبلين بغية تجنيدهم قسراً في صفوفها.

وأقدمت الميليشيا خلال الأسبوع الفائت على اختطاف عشرات الشبان من حيي النشوة وغويران في مدينة الحسكة وأرياف مناطق ونواحي اليعربية والقحطانية ورميلان والجوادية وتل حميس بريف المحافظة لأسباب وذرائع مختلفة.