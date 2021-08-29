بريطانيا تنهي تدخلها العسكري بأفغانستان

لندن-سانا

أنهت بريطانيا تدخلها ووجودها العسكري في أفغانستان الذي دام 20 عاماً بمغادرة آخر رحلة عسكرية تابعة لها فجر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان نقلته رويترز إن آخر رحلة جوية تقل أفراداً من القوات المسلحة البريطانية غادرت كابول في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 ألف فرد خلال أسبوعين منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأشارت بريطانيا في وقت سابق إلى أن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغانيين مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.

فيما لفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى أن بلاده لن تتمكن من إخراج ما يتراوح بين 800 و1100 أفغاني عملوا لحساب بريطانيا.

ولقي أكثر من 450 جندياً بريطانياً مصرعهم في أفغانستان منذ عام 2001.