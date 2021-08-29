مصر تدخل الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا وذروتها في تشرين الأول

القاهرة – سانا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية عن دخول بلاده الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة النهار المصرية عن تاج الدين قوله في مداخلة تلفزيونية إن الموجة الرابعة بدأت في البلاد بتسجيل اصابة بمتحور دلتا بلس ومن المتوقع أن تكون ذروتها في شهر تشرين الأول المقبل لافتا إلى أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة تشكل الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة كورونا.

وحذر تاج الدين من أن أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة داعيا المواطنين المصريين إلى تلقي اللقاح ضد الفيروس للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة عليه.

واعتبر تاج الدين ان اللقاحات قادرة على مواجهة جميع المتحورات مبينا أن دلتا بلس ليس أشرس المتحورات ولكنه أسرعها بسبب قدرة الفرد الواحد على إصابة 8 أشخاص بوقت واحد.

وسجلت مصر في أحدث حصيلة نشرتها الليلة الماضية 8 حالات وفاة و251 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين الى 287644 شخصاً من ضمنهم 16714 حالة وفاة.