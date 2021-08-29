المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يعلن بدء التسجيل في مفاضلته لبرامج الهندسة للعام الدراسي 2021-2022

دمشق- سانا

أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بفرعيه دمشق وحلب اليوم عن بدء التسجيل في مفاضلته لبرامج الهندسة للعام الدراسي 2021-2022 لحملة الشهادة الثانوية (الفرع العلمي) للعامين الحالي والسابق إيفاد داخلي براتب شهري مع التزام أو دراسة خاصة دون التزام.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الى ان التسجيل يبدأ اعتباراً من اليوم ويستمر لغاية 23-9-2021 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر يومياً عدا يومي الجمعة والسبت مبيناً أنه يمكن التسجيل المبدئي هاتفياً على الأرقام الواردة على موقع المعهد الإلكتروني لأبناء المحافظات ريثما يتسنى لهم القدوم وتثبيت التسجيل واستكمال الأوراق وكذلك التسجيل إلكترونياً عبر الاستمارة المتاحة على موقع المعهد العالي.

واوضح المعهد أن الحد الأدنى المطلوب من الدرجات لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي الحالي 2020 -2021 في الدورة الأولى 2249 وفي الدورة الثانية 2273 بعد طي علامة التربية الدينية وإحدى اللغتين الأجنبيتين.

وأشار المعهد إلى أنه يمكن لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي السابق 2019-2020 التقدم للمفاضلة بشرط أن يكون الطالب قد حصل على 2214 درجة في الدورة الأولى أو 2264 درجة في الدورة الثانية بعد طي علامة التربية الدينية وإحدى اللغتين.

ولفت المعهد إلى أن برامج الهندسة المتوافرة لديه في فرع دمشق مساكن برزة تشمل النظم المعلوماتية والاتصالات والنظم الإلكترونية والميكاترونيكس وعلوم وهندسة المواد وفي فرع حلب حي سيف الدولة “هندسة الطيران”.

ووفق إعلان المعهد يجري القبول النهائي وفق مفاضلة على أساس درجات الشهادة الثانوية ونتيجة اختبار علمي.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في المفاضلة تتضمن صورة مصدقة عن وثيقة النجاح في الشهادة الثانوية الفرع العلمي وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ملونة واحدة وطابع البحث العلمي بقيمة 25 ليرة سورية داعياً الراغبين بالتسجيل إلى الالتزام بإجراءات التصدي لوباء كورونا حيث لا يسمح بالدخول إلى حرم المعهد العالي دون ارتداء الكمامة.

هيلانه الهندي