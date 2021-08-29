بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتعليم المفتوح في جامعة دمشق ونحو 27 ألفاً يتقدمون لها

دمشق – سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق وتستمر حتى نهاية شهر أيلول القادم.

وبينت الدكتورة رغداء نعيسة نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح في تصريح لـ سانا أنه يتقدم للامتحانات نحو 27 ألف طالب وطالبة يتوزعون على برامج الإعلام والترجمة والدراسات القانونية والمحاسبة وإدارة المشروعات ورياض الأطفال والدراسات الدولية والدبلوماسية.

وأشارت الدكتورة نعيسة إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الكليات المعنية لتوفير القاعات الامتحانية والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة والتأكيد على المراقبين والطلاب الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بالشكل الأمثل.

بدوره أوضح الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق أن نحو 12 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الكلية وتمت الاستعانة بقاعات امتحانية من كليات الشريعة والعلوم نظرا للأعداد الكبيرة التي تتقدم للامتحان.

وأشار الدكتور الطاس إلى أن الامتحانات تجري على مدى جلستين يوميا حيث يبلغ عدد المقررات في برنامج الدراسات القانونية 54 مقررا موزعة على سنوات الدراسة الأربع وتصل نسبة المؤتمت منها إلى نحو 90 بالمئة.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح تأسس في الجامعات السورية وفقا للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون برفع مستواهم العلمي والثقافي وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.

هيلانه الهندي