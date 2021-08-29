بادين يحذر من هجوم (محتمل جداً) على مطار كابول في الساعات المقبلة

واشنطن-سانا

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم من هجوم محتمل جداً على مطار كابول في العاصمة الأفغانية خلال الساعات الأربع والعشرين إلى 36 المقبلة.

ونقلت “ا ف ب” عن بايدن قوله في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إن الوضع في أفغانستان يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر وقوع هجوم إرهابي على مطار كابول مرتفعاً مشيراً إلى أن قادته العسكريين أبلغوه بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ 24 إلى الـ 36 المقبلة.

وكان تفجيران تبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي استهدفا أمس الأول محيط مطار كابول ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم جنود أمريكيون ومواطنون أفغان.