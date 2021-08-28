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روسيا لا تستبعد وجود إرهابيين بين المغادرين لأفغانستان كلاجئين

2021-08-28

موسكو- سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن مخاوفها من وجود إرهابيين من بين الذين غادروا أفغانستان تحت غطاء اللاجئين.

وكان تفجيران تبناهما تنظيم داعش الإرهابي استهدفا أمس الأول محيط مطار كابول ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم جنود أمريكيون ومواطنون أفغان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن هناك مناقشات جادة داخل حركة طالبان حول موضوع الحكومة المستقبلية الأمر الذي يمكن أن يوفر فرصة الوصول إلى تسوية مشيرة إلى أنه سيتعين على موسكو تحسين العلاقات مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف دعا في وقت سابق الدول الغربية إلى استخلاص الدروس والعبر مما يحصل حالياً فى أفغانستان وإدراك خطورة محاولات فرض قيم من الخارج على شعوب أخرى مشيرا إلى أن التطورات في أفغانستان وخاصة الهجمات الإرهابية الدموية التى شهدتها كابول أمس تظهر حاجة متزايدة للإسراع فى مساعدة الأفغان على تشكيل حكومة انتقالية شاملة بمشاركة كل القوى السياسية الرئيسة دون تأخر.

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