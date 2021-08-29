عبد اللهيان: لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الثقة المتبادلة بين دول المنطقة

بغداد-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة إلا من خلال الثقة المتبادلة بين دولها موضحاً أن التدخل الأجنبي فيها يزعزع استقرارها.

وجدد عبد اللهيان خلال لقاء مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح على هامش قمة بغداد موقف بلاده الداعي لتحقيق السلام والتباحث الإقليمي عبر الحوار بين دول المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية مشيراً إلى أن الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين هذه الدول.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أهمية دعم دول المنطقة لاستقرار وأمن العراق لافتاً إلى أن تحقيق الأمن لا يتحقق إلا بمشاركة جميع جيران العراق بما في ذلك الدولة الشقيقة والصديقة سورية.

كما تناولت المباحثات بين الجانبين التعاون والشراكة حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت.