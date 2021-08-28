روح الأيقونة السورية .. لوحة لموفق مخول ضمن المعرض السوري في أوكرانيا

دمشق-سانا

ركز الفنان التشكيلي موفق مخول على العمل الجماعي في الفن معتمداً نشر ثقافة الجمال في الشارع خلال سنوات الحرب مع فريق إيقاع الحياة التابع لوزارة التربية الذي أشرف عليه وأنجز معه عدة لوحات جدارية مهمة على جدران عدة مدارس وضمن بعض الأماكن العامة.

الفنان مخول لم يكتف بهذه الانجازات الفنية التي دخل أحدها موسوعة غينس للأرقام القياسية كأكبر جدارية فنية مصنوعة من المواد التالفة بل كان يصوغ لوحاته النابضة بآلام الناس وآمالهم وأفراحهم فاختار المشاركة بلوحة من ضمن المعرض الفني السوري الجماعي في أوكرانيا.

وعن مشاركته في المعرض قال الفنان مخول في تصريح لـ سانا إن مثل هذه الفعاليات والمعارض الفنية مهمة للتعريف بالفن التشكيلي السوري كونه لغة عالمية لا تحتاج للترجمة ويمكن لأي شعب أن يفهمها ونحن بحاجة لتنمية مثل هذه الفعاليات وتطويرها لنتواصل مع كل العالم.

ورأى مخول أن المعرض يمثل رسالة محبة وسلام من الشعب السوري إلى نظيره الأوكراني ويشكل فرصة للتواصل معهم ومع الجالية السورية في هذا البلد الصديق لافتا إلى أن المعرض جاء نتيجة جهود النحات عفيف آغا وبمشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين التشكيليين السوريين.

يذكر أن المعرض يقام ضمن فعالية ثقافية أقامتها القنصلية الفخرية السورية في العاصمة كييف بالتعاون مع قيادة الجالية السورية في أوكرانيا وبإشراف النحات عفيف آغا وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري.

محمد سمير طحان