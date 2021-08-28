البولندي ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا

برلين-سانا

حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل لاعب في ألمانيا عن العام الجاري.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاء أن ليفاندوفسكي 33 عاماً حصل على 356 صوتاً من أصل 563 ليفوز على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتاً فيما جاء لاعب بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند ثالثاً برصيد 38 صوتاً.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفاً مع بايرن ليقوده للفوز بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي ليتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد الذي كان مسجلاً باسم الراحل غيرد مولر في موسم 1972.