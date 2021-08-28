إخماد حريق أعشاب وأشجار في جبل الخضر بناحية شين

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا اندلع بأعشاب يابسة وأشجار بجبل الخضر في ناحية شين بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق أعشاب وأشجار بجبل الخضر بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا على تطويق الحريق قبل امتداده ووصوله إلى الغابة الحراجية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد منعاً من تجدده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت الليلة الماضية حريقاً نشب بأعشاب يابسة وأشجار شوكية على طريق حمص مصياف.