الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 40-23

المنطقة الجنوبية 38-24

المرتفعات الجبلية 33-20

المنطقة الوسطى 39-22

المنطقة الساحلية 33-21

المنطقة الشمالية 39-22

منطقة الجزيرة 43-27

المنطقة الشرقية 42-26

منطقة البادية 41-25.