قوى العدوان السعودي ترتكب 338 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 338 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله اليوم إنه “من بين خروقات قوى العدوان محاولة تسلل في الجاح واستحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وكيلو 16 والجاح و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 206 قذائف و287 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت غارتين لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم للاتفاق.