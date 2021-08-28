التيار الوطني الحر يجدد الدعوة للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بيروت-سانا

جدد التيار الوطني الحر في لبنان دعوته إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة عبر التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كشركاء دستوريين في تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار وتؤسس للتعافي المالي.

وأكدت الهيئة السياسية في التيار في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة النائب اللبناني جبران باسيل أن “التيار الوطني الحر يدعم كل فرصة لولادة الحكومة سريعاً ويسهل سياسياً وإعلامياً ذلك وتنبه الهيئة من أي ضغط أو مزايدات أو عراقيل تقوم بها بعض الجهات المعروفة لتفشيل تشكيل الحكومة أو لتطويق رئيس الجمهورية والمس بصلاحياته” مشيرة إلى ضرورة أن يتمكن الرئيس اللبناني ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من تجاوز هذه المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما.

وعبر البيان عن قلقه من محاولات حرف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت عن مساره بهدف طمس حقيقة من استورد نيترات الأمونيوم ومن المسؤول عن تخزينها وعما إذا كان تفجيرها عملاً إجرامياً متعمداً.

وكان الرئيس عون كلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة جديدة في الـ 26 من شهر تموز الماضي وسط أزمة سياسية واقتصادية يعاني منها لبنان.