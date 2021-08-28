الجزائر تحصد فضية ألعاب القوى في بارالمبياد طوكيو

الجزائر-سانا

أحرزت الجزائرية نسيمة صايفي الميدالية الفضية في رمي القرص للسيدات ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صايفي سجلت 30.81 متراً لتحتل المركز الثاني خلف الأوزبكية مخيقل خامدا موفا التي سجلت 31.46 متراً وتوجت بالميدالية الذهبية فيما سجلت البرازيلية جوليانا كريستينا دا سيلفا 30.49 متراً لتحرز الميدالية البرونزية.

وبذلك أحرزت صايفي أول ميدالية فضية للجزائر في الدورة الحالية ورابع ميدالية لبلادها بعد ذهبية لاعبة الجودو شيرين عبد اللاوي وبرونزيتين أحرزهما كل من مونيا قاسمي في رمي الجلة والصولجان وحسين بتير في رفع الأثقال لوزن أقل من 66 كغ.