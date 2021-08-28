إخماد حريق في غابة العوجان بطرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج الإطفاء في طرطوس بالتعاون مع عناصر دائرة الحراج في مديرية الزراعة بالمحافظة حريقاً حراجياً اندلع في غابة العوجان الواقعة بالقرب من قرية بعزرائيل على طريق طرطوس-الشيخ بدر.

ولفت العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء بالمحافظة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحريق الذي نشب بالموقع المذكور لا تتجاوز مساحته الـ 1000 متر وهو غابة مزروعة بأشجار الصنوبر مضيفاً أن الإبلاغ الفوري من قبل أهالي المنطقة لحظة حدوث الحريق والتدخل السريع للآليات المتواجدة وبشكل دائم في السودا والشيخ بدر القريبتين من المكان مع عناصر الإطفاء أدى إلى إخماده وتبريده بسرعة قصوى الأمر الذي أسهم في تلافي أضراره وعدم انتشاره لمساحة أكبر.

فاطمة حسين