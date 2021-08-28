الخامنئي: الأمريكيون تجاهلوا ما تم التوصل إليه في المفاوضات النووية

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الإدارة الأمريكية الراهنة تصرفت بوقاحة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وقال الخامنئي خلال استقباله اليوم الرئيس إبراهيم رئيسي وأعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة إن “الأمريكيين تجاهلوا ما تم التوصل إليه في المفاوضات النووية ولم يلتزموا به” مشيراً إلى أن مطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف عن مطالب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحول الوضع في أفغانستان قال الخامنئي إن الأمريكيين احتلوا أفغانستان لعشرين سنة ومارسوا كل أنواع الظلم بحق الأفغان ولم يخطوا خطوة واحدة باتجاه تنمية هذا البلد وكل ما يحدث فيه من مصائب هو بسببهم موضحاً أن علاقة طهران مع السلطات السابقة والراهنة في أفغانستان تعتمد على سلوكها.

من جهة ثانية وفي الشأن الداخلي شدد الخامنئي على ضرورة الاستفادة من كل الفرص والإمكانيات المتاحة في الفترة الحالية مبيناً أنه يجب تركيز الجهود على عملية إعادة إعمار عقلانية ومدروسة في جميع المجالات والاستماع إلى الناس بصورة مباشرة لحل مشاكلهم.