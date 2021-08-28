وضع 1479 خطاً هاتفياً جديداً بالخدمة في السويداء

السويداء-سانا

وضع فرع الشركة السورية للاتصالات بالسويداء 1479 خطاً هاتفياً جديداً بالخدمة بعد الانتهاء من تركبيها وتحويلها للمشتركين في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار مدير فرع الشركة المهندس حازم الشوفي لمراسل سانا إلى أن وضع الخطوط بالخدمة خلال الشهرين الماضيين ترافق أيضا مع تنفيذ 883 بوابة انترنت منها 802 بوابة لمشتركين عن طريق القطاع العام و81 عن طريق القطاع الخاص.

ولفت إلى وجود بعض المشاكل التي تؤثر سلباً على مستوى إنجاز الفرع لخططه ومنها تعرض الشبكات والكابلات والتجهيزات للتعدي والسرقة ونقص المواد اللازمة للعمل نتيجة ظروف الحصار الاقتصادي.

ووصل إجمالي عدد مشتركي الهاتف الارضي في محافظة السويداء مع نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 140 ألف مشترك فيما تجاوز عدد مشتركي خدمة الانترنت 79 ألف مشترك.