بمشاركة فريق الجيش العربي السوري… فعاليات الألعاب العسكرية الدولية تتواصل في ضواحي موسكو

موسكو–سانا

تتواصل في ميدان الإبينو للرماية والتدريب التابع لوزارة الدفاع الروسية في ضواحي العاصمة موسكو فعاليات الألعاب العسكرية الدولية “أرميا 2021” حيث يشارك فريق الجيش العربي السوري في مسابقة بياتلون الدبابات التي تعتبر المسابقة الأساسية في هذه الألعاب.

واستهلت التشكيلة الأولى من فريق الجيش العربي السوري مشاركتها في السباق بعد الافتتاح الرسمي للألعاب مباشرة في إطار مجموعة رباعية ضمت بالإضافة إلى سورية كلاً من منغوليا وفيتنام وفنزويلا.

وشغلت التشكيلة الأولى من الفريق السوري المرتبة الرابعة وقطعت مضمار السباق مع الحواجز والموانع في زمن وقدره 37 دقيقة و2 ثانية بينما جاء الفريق المنغولي في المرتبة الأولى بـ 24 دقيقة و4 ثوان والفريق الفيتنامي في المرتبة الثانية بـ 24 دقيقة و58 ثانية والفريق الفنزويلي في المرتبة الثالثة بـ 31 دقيقة.

وكانت التشكيلة الثانية من الفريق السوري شاركت الخميس الماضي في الجولة الثانية للسباق مع فرق الدول المذكورة الثلاث وجاءت في المرتبة الثانية حيث قطعت مضمار السباق مع الحواجز والموانع بزمن وقدره 29 دقيقة و24 ثانية بينما احتل الفريق المنغولي المرتبة الأولى بـ 27 دقيقة و5 ثوان والفريق الفنزويلي المرتبة الثالثة بـ 30 دقيقة و25 ثانية والفريق الفيتنامي المرتبة الرابعة بـ 31 دقيقة و42 ثانية.

ومن المقرر إجراء الجولة الثالثة والأخيرة للسباق الفردي لبياتلون الدبابات يوم غد وسيتم بموجب أفضل النتائج تحديد 12 فريقاً من أصل 19 فريقاً يشارك في السباق الفردي لبياتلون الدبابات للانتقال إلى الدور التالي نصف النهائي لسباق التتابع هذه المرة وبموجب نتائج ذلك يجري اختيار 4 فرق للمشاركة في الدور النهائي.

وتشير آخر النتائج حتى الآن للسباق الفردي إلى أن الفريق الروسي يحتل المرتبتين الأولى والثانية والفريق الصيني المرتبتين الثالثة والرابعة بينما يأتي فريق كازاخستان في المرتبة الخامسة.

وجرت في وقت سابق قرعة لتحديد ترتيب ومواعيد مشاركة الفرق في السباق الفردي لبياتلون الدبابات من 19 بلداً وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ودخل فريق الجيش العربي السوري في المجموعة الأولى إلى جانب فرق روسيا والصين وبيلاروس وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وصربيا وأوزبكستان ومنغوليا واذربيجان.

وتستمر المباريات والمسابقات العسكرية التي بدأت فعالياتها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي حتى الرابع من أيلول القادم وتشارك فيها فرق عسكرية من أكثر من 40 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا تتنافس في 34 مسابقة عسكرية مختلفة وتجري فعاليات دورة هذا العام في ساحات وميادين تدريب ورمي في 11 دولة هي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان.