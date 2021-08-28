جهود مكثفة لتنظيف شاطئ جبلة من بقع الفيول المتسربة

اللاذقية-سانا

كثفت الفرق الفنية جهودها لاستكمال عملية تنظيف شاطئ جبلة من مادة الفيول المتسربة من محطة توليد بانياس والتي ظهرت في عدة مواقع منها ميناء العزة وضاحية المجد وخليج البحيص والفاخورة القريبة من عرب الملك القريبة من بانياس.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل أن جهود الفرق الفنية تتركز اليوم على تنظيف شاطئ الشقيفات وميناء الروس حيث يتم تغطية المواقع الملوثة بالرمال لامتصاص البقع وكذلك في ضاحية المجد حيث تمت محاصرة البقعة ويجري العمل على شفطها عبر الآليات.

وأشار قناديل إلى أنه تم أمس الانتهاء من معالجة بقع التلوث في ميناء العزة وموقع الفاخورة وكذلك في بقعة ظهرت تحت مقهى الزوزو بمساحة نحو 50 متراً مربعاً.

وكانت شكلت خلية عمل تشارك فيها مديرية البيئة ومجلس مدينة جبلة والدفاع المدني والزراعة والخدمات الفنية والصرف الصحي مهمتها محاصرة وإزالة بقع التلوث الناجمة عن تسرب مادة الفيول من أحد الخزانات في مدينة بانياس وتطلبت عملية إزالة بعض البقع جهود فردية وأعمال يدوية بسبب الطبيعة الصخرية لبعض المواقع الملوثة.

مارينا قبو