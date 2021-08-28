الرئيس الإيراني: الإسراع بإنتاج اللقاحات المحلية المضادة لكورونا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة الإسراع في إنتاج اللقاحات محلية الصنع المضادة لفيروس كورونا مشدداً على أن استيراد اللقاحات الأجنبية يجب أن يتم فقط تحت إشراف وزارة الصحة الإيرانية.

وأشار رئيسي خلال اجتماع اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا اليوم إلى “أن تفشي فيروس كورونا في البلاد بات كبيراً” معرباً عن تقديره للجهود الدؤوبة التي يبذلها الطاقم الطبي وكل من شارك في مكافحة تفشي كورونا وكذلك القوى الشعبية التطوعية.

وسجلت إيران مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا فيما وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4869414 والوفيات إلى 105287 حالة.