أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه قوله إن الوضع الصحي للأسرى المضربين يتدهور يوماً بعد يوم حيث يعانون من نقصان كبير في الوزن ومن تعب وإعياء شديدين لافتاً إلى أن معاناتهم تتضاعف جراء تنكيل قوات الاحتلال بهم وحرمانهم من الزيارة.

ولفت عبد ربه إلى أن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس 45 يوماً ومقداد القواسمي (38 يوماً) وأحمد حمامرة (29 يوماً) وعلاء الأعرج (21 يوماً) وهشام أبو هواش (12 يوماً) ورايق بشارات (7 أيام).