SCS-NET
الشريط الأخباري

أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لجرائم الاحتلال

2021-08-28

القدس المحتلة-سانا

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه قوله إن الوضع الصحي للأسرى المضربين يتدهور يوماً بعد يوم حيث يعانون من نقصان كبير في الوزن ومن تعب وإعياء شديدين لافتاً إلى أن معاناتهم تتضاعف جراء تنكيل قوات الاحتلال بهم وحرمانهم من الزيارة.

ولفت عبد ربه إلى أن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس 45 يوماً ومقداد القواسمي (38 يوماً) وأحمد حمامرة (29 يوماً) وعلاء الأعرج (21 يوماً) وهشام أبو هواش (12 يوماً) ورايق بشارات (7 أيام).

انظر ايضاً

تحذير من تفاقم الأوضاع الصحية للفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved