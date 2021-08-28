غرام الذهب يرتفع ألف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعرغرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 1000 ليرة سورية عن أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 167 ألف ليرة سورية وسعر شراء 166500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 143143 ليرة وسعر شراء 142643 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005-0991937718.