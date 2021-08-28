من عمليات إزالة تلوث الفيول الذي تسرب من أحد خزانات المحطة الحرارية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عبد اللهيان: إيران على اتصال دائم مع سورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة
2021-08-28
سكرية: التعاون بين المقاومة والجيش العربي السوري شكل حزام أمان للبنان بوجه الإرهاب
2021-08-28
فعاليات فلكلورية ومسابقات رياضية ضمن مخيم للطلبة السوريين في بيلاروس
2021-08-27
فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2021-08-26
رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يشيد بانتصارات سورية في مواجهة الإرهاب
2021-08-26
المقداد لـ عبد اللهيان: استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لسورية وإيران
2021-08-26
لعمامرة: الجزائر تدعم عودة سورية للجامعة العربية
2021-08-25
محليات
أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً في معظم المناطق
2021-08-28
خلال 3 أيام سيتم رفع تلوث الفيول عن شاطئ بانياس
2021-08-27
المجموعات الإرهابية المنتشرة في إدلب تعتدي بقذيفة صاروخية على بلدة شطحة بريف حماة
2021-08-27
محطة قسطل معاف للرصد الزلزالي في اللاذقية بالخدمة
2021-08-27
التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولين من الفئة الخامسة بمسابقة واختبار المسرحين
2021-08-27
توزيع مساعدات على عدد من العائلات المهجرة نتيجة عدوان الاحتلال التركي على ريف الحسكة
2021-08-27
تنظيم 41 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في درعا
2021-08-27
رياضة
مايوركا يهزم إسبانيول في الدوري الإسباني
2021-08-27
الإسباني ألكاراز يتأهل لنصف نهائي ونستون للتنس
2021-08-27
رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد
2021-08-27
ريال مدريد يمدد عقد كاسيميرو حتى عام 2025
2021-08-27
13 ميدالية لسورية في بطولة المنتخبات والأندية العربية للكيك بوكسينغ
2021-08-27
وزير الرياضة الروماني يفوز بفضية سباق الدراجات على المضمار بدورة الألعاب البارالمبية
2021-08-27
الإسباني مورينو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي
2021-08-27
اقتصاد
غرام الذهب يرتفع ألف ليرة في السوق المحلية
2021-08-28
الدولار يسجل هبوطاً
2021-08-27
الذهب يرتفع فوق 1800 دولار بفعل هبوط الدولار
2021-08-27
زراعة حمص تقدر إنتاج التفاح بأكثر من 91 ألف طن
2021-08-27
ارتفاع أسعار النفط
2021-08-27
لقاء للوزير سالم مع التجار والصناعيين.. استمرار التعاون بين الحكومة والغرف لتوفير السلع الأساسية
2021-08-26
نحو 6000 طن تقديرات إنتاج الزيتون بالسويداء
2021-08-26
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إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
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الاحتلال الأمريكي يدخل 45 آلية إلى قواعده بريف الحسكة
103 قتلى بينهم 13 جندياً أمريكياً ضحايا تفجيري كابول
من عمليات إزالة تلوث الفيول الذي تسرب من أحد خزانات المحطة الحرارية
2021-08-28
تصوير.. غدير محمود
إزالة تلوث الفيول
2021-08-28
Zeina
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تواصل عمليات إزالة تلوث الفيول وتنظيف شاطئ بانياس من قبل عمال مجلس مدينة طرطوس ومدينة بانياس (صور)
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