لمواجهة الارتفاع الكبير لإصابات كورونا.. الهند تلقح 10 ملايين شخص في يوم واحد

نيودلهي-سانا

أعلنت السلطات الهندية اليوم أنها تمكنت أمس من تلقيح عشرة ملايين شخص ضد كوفيد19 في يوم واحد لمواجهة الموجة الجديدة من الوباء.

ويعتبر هذا العدد رقماً قياسياً لثاني أكبر دولة في العالم بعدد السكان الذي يبلغ 3ر1 مليار نسمة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوله على تويتر.. إن “حملة التلقيح أمس تمثل إنجازاً مشهوداً حققته الهند” مقدماً الشكر لمن تلقوا اللقاح ولمن ساهموا في إنجاح حملة التحصين هذه.

وتأمل الحكومة الهندية في تلقيح 1ر1 مليار شخص قبل نهاية العام 2021 في وقت يستمر التفشي الحاد للوباء الذي أودى بحياة أكثر من مئتي ألف شخص في نيسان وأيار الماضيين.

وما زالت الهند ثاني أكثر الدول تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة مجدداً عتبة 40 ألفاً ليصل إلى 46 ألفاً اليوم.