الدنمارك تلغي قيود الحظر المفروضة لمواجهة كورونا اعتباراً من أيلول المقبل

كوبنهاغن-سانا

اعلنت السلطات الدنماركية أنها ستلغي القيود المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا اعتباراً من الـ 10 من أيلول المقبل.

وجاء في بيان لوزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكي أن “الوباء بات تحت السيطرة ولدينا مؤشرات قياسية للتلقيح حيث تتميز الدنمارك بإحدى أعلى نسب التطعيم ضد فيروس كورونا بعد أن تم تلقيح 80 بالمئة من السكان فوق عمر 12 عاماً”.

وأوضح هيونيكي أن الحكومة قررت وقف تصنيف كوفيد 19 مرضاً يمثل خطراً حيوياً على المجتمع.

وسجلت الدنمارك 342474 إصابة بالفيروس بينها 2573 حالة وفاة حتى الآن.