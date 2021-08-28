28 آب 1963- البرلمان الجزائري يتبنى دستور الجزائر بعد استقلالها

دمشق-سانا

1916 / ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1943 / إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي.

1963 / مارتن لوثر كنج يلقي خطابه الشهير عندي حلم في ولاية واشنطن.

1963/ البرلمان الجزائري يتبنى دستور الجزائر بعد استقلالها.

1996 / طلاق الأمير تشارلز من الأميرة ديانا.

2014 / اختتام الدورة الثانية من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في نانجينغ بالصين.

من مواليد هذا اليوم

1749/ يوهان فولفغانغ فون جوته.. فيلسوف ألماني.

1892/ هنري ترنر.. طبيب أمريكي مختص في علم الغدد الصماء.

1911/ حسين مؤنس.. كاتب ومؤرخ مصري.

1921 / البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

من وفيات هذا اليوم

430 / أوغسطينوس أسقف شمال أفريقيا.

1943 / بوريس الثالث قيصر بلغاريا.

1984/ اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد الثورة.

2006 / ملفن شفارتز.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988/.