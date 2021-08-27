الإرهابيون في درعا البلد يعتدون على حواجز الجيش.. والجيش يرد

درعا-سانا

أصيب جندي بجروح جراء اعتداء فلول المجموعات الإرهابية على حاجز للجيش العربي السوري في حي المنشية بمدينة درعا.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن مجموعة إرهابية اعتدت على حاجز للجيش العربي السوري في حي المنشية بمدينة درعا مساء اليوم ما أدى إلى إصابة جندي بجروح تم إسعافه إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وأضافت المراسلة إن المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا البلد كررت اعتداءاتها هذه الليلة على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط الحي ما استدعى رداً من وحدات الجيش على مصادر إطلاق النيران.

وخلال الأيام القليلة الماضية عززت وحدات الجيش نقاطها وإمداداتها لإنهاء سيطرة الإرهابيين على بعض المناطق في درعا بالتوازي مع إعطاء الأولوية للتسوية السلمية بالرغم من اعتداءات الإرهابيين المتكررة بحق المدنيين وعناصر الجيش.