قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية وأرتالا لـ (التحالف الدولي) جنوب العراق

بغداد-سانا

استهدف قصف صاروخي اليوم قاعدة عسكرية أمريكية جنوب العراق قرب الحدود مع الكويت.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمنى عراقي قوله إن دوى انفجارات سمع ضمن ناحية سفوان في محافظة البصرة نجم عن “صاروخين استهدفا محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في منفذ جريشان الحدودي مع دولة الكويت.

وأضاف المصدر ان “صاروخاً ثالثاً تجاوز القاعدة تجاه الأراضي الكويتية”.

من جهته قال مصدر أمني في محافظة البصرة في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد إن “أرتالاً عسكرية أميركية تحمل مواد لوجستية من الكويت إلى قاعدة عين الأسد غرب العراق تعرضت إلى هجوم بأربعة صواريخ كاتيوشا على الطريق المحوري العام بين منطقة سفوان ومحافظة البصرة جنوب البلاد ما أسفر عن أعطاب شاحنة وإلحاق أضرار بليغة بشاحنتين آخريين”.

وتعرضت القواعد الأمريكية في مختلف أنحاء العراق لهجمات عدة في الآونة الأخيرة.