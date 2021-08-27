الكشف عن عقار روسي لعلاج سرطان الكلى

موسكو-سانا

تمكن علماء من جامعة بيلغورد الوطنية الروسية للبحوث من تركيب مادة تزيد من فعالية التدخل الجراحي في علاج سرطان الكلى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن خبراء في معهد بحوث علم الأدوية للأنظمة الحية التابع للجامعة الروسية قولهم اليوم إن الدواء المكتشف سيسمح للجراحين باستئصال الأنسجة المصابة دون إلحاق أي ضرر بالأنسجة السليمة والجسم بصورة عامة.

ولفتو إلى أنه عند تشخيص هذا المرض مبكراً فإن أفضل علاج يكون استئصال الأجزاء المصابة من الكلية ولا بد من تقليل إمدادات الكلية بالدم ومن أجل ذلك يضغط على شريان الكلية بمشبك خاص ولكن يجب ألا تستمر هذه الحالة أكثر من 20 إلى 30 دقيقة لأنها تسبب الجوع الأكسجيني لمناطق الكلية السليمة وتقلص أوعية الكلية وتزيد التهابها وبما أن عملية التدخل الجراحي تستمر فترة أطول لذلك لا بد من مستحضرات خاصة تساعد على الحفاظ على إمدادات الدم في الأوعية الدموية الدقيقة.

وأشاروا إلى أن المادة المركبة من الهرمون المذكور تعد الأنجح في هذه الحالات.