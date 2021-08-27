قوى العدوان السعودي ترتكب 261 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 261 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله اليوم إنه “من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجاح وكيلو16 و3 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا قصفاً مدفعياً و237 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم للاتفاق.