برلماني تركي: أكثر من 900 شخص تعرضوا لانتهاكات حقوقية في تموز

أنقرة–سانا

كشف البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سزجين تانريكولو عن ارتكاب أجهزة النظام التركي انتهاكات حقوقية بحق 988 شخصاً خلال شهر تموز الماضي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن تانريكولو قوله في تقرير استعرض به انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها نظام رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية خلال الشهر الماضي إن 988 شخصاً تعرضوا لانتهاكات حقوقية خلال الشهر الماضي بينهم 248 تعرضوا للعنف الجسدي وسوء المعاملة داخل السجون والمستشفيات والمحاكم كما تعرض 67 شخصاً للعنف البدني النفسي وتم إرسالهم إلى سجون أخرى من دون إرادتهم وحرمانهم من حقوقهم الصحية إضافة إلى اعتقال 263 شخصاً بسبب التعبير عن آرائهم.

ولفت البرلماني التركي في تقريره إلى معلومات بشأن اعتقال 4 صحفيين وفتح تحقيق ضد صحفي والحكم على صحفي آخر بعقوبات مالية لافتاً إلى مصرع 146 عاملاً في حوادث أثناء العمل إضافة إلى مقتل 24 امرأة ووفاة 15 لاجئاً خلال الشهر الماضي.

كما شهد شهر تموز وفقاً للتقرير حجب 226 خبراً ومنشوراً وحبس 10 أشخاص واعتقال 203 أشخاص بينهم 5 أطفال في ثلاثين فعالية تضمنت اعتصامات وتوزيع منشورات ومؤتمرات صحفية اعتدت عليها عناصر الشرطة إضافة إلى حظر 5 فعاليات ومؤتمرات صحفية واجتماعات ومظاهرات ومهرجانات وعروض أفلام أو مسرحيات.

وكان تقرير للحزب نشر بداية العام كشف حجم الانتهاكات التي مارسها نظام أردوغان بحق أكثر من 1800 شخص داخل سجونه خلال عام 2020 في إطار سياساته المستمرة لقمع المعارضين وتعزيز قبضته على السلطة في تركيا.