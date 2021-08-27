مجلس الأمن الدولي يدين تفجيري كابول: ضرورة محاسبة رعاة الإرهاب

نيويورك-سانا

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات اليوم التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء في بيان للمجلس اليوم خلال جلسته لبحث الوضع في أفغانستان: “يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات المروعة التي وقعت بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول” مشدداً على ضرورة محاسبة منظمي ومنفذي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية.

وأضاف إن “الاستهداف المتعمد للمدنيين والطواقم التي تساعد في إجلاء المدنيين هو فعل مشين وينبغي إدانته”.

وقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جندياً أمريكياً و90 مدنياً أفغانياً جراء تفجيرين استهدفا أمس محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول وتبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي.