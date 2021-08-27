سياسيون ونواب جمهوريون يطالبون باستقالة بايدن

واشنطن–سانا

دعا عدد من سياسيي ونواب الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن للاستقالة أو إخضاعه للمساءلة بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول أمس.

واوردت الصحف الأمريكية اليوم دعوات لنواب وسياسيين جمهوريين ناهز عددهم الـ 25 منهم نيكي هالي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة التي دعت إلى استقالة بايدن وأعربت في الوقت ذاته عن قلقها بشأن ترك نائبته كامالا هاريس في السلطة وقالت على تويتر: “ينبغي أن يتنحى بايدن أو أن يتم عزله، لكن هذا يتركنا مع كامالا هاريس التي ستكون أسوأ بعشر مرات”.

السناتور الجمهوري جوش هاولي بدوره قال في بيان على تويتر: “القول إن فقدان أرواح الأمريكيين في كابول أمر مقزز لا ينصف ما حدث، إنه أمر يثير الغضب، وجو بايدن مسؤول، أصبح من الواضح الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يملك القدرة ولا الإرادة للقيادة ويجب أن يستقيل”.

السناتور ليندسي غراهام إلى جانب السناتور مارشا بلاكبيرن أكدا على تويتر أيضاً أنهما يفضلان عزل بايدن وهاريس وكامل طاقم الأمن القومي وكتبت بلاكبيرن: “يجب على كل من جو بايدن وكامالا هاريس وأنتوني بلينكن ولويد أوستن والجنرال ميلي الاستقالة أو مواجهة العزل والإقالة”.

النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون قال بدوره: “إذا كان من الممكن مساءلة الرئيس ترامب عن مكالمة هاتفية فقد حان الوقت لعزل بايدن بسبب الإهمال الجسيم في أفغانستان، الأمريكيون يستحقون الأفضل، نحن نستحق أفضل من شخص يتجاهل عمداً أسوأ أزمة منذ عقود”.

كما أصدر النائب بايرون دونالدز عن فلوريدا بياناً دعا فيه إلى مساءلة بايدن بينما قالت النائب إليز ستيفانيك عن نيويورك: “إن بايدن ليس لائقاً ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة ويداه ملطخة بالدماء ويجب أن يستقيل وإلا سيواجه المساءلة”.

النائب السابق لحاكم ولاية آلاسكا الجمهوري شون بارنيل قال بدوره: “لقد فقد جو بايدن السلطة الأخلاقية لقيادة أمتنا ويجب أن يستقيل من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

كما دعا الجمهوريون ترافيس واينز من ميشيغان وأماندا مكي من فلوريدا ولافرن سبايسر من فلوريدا إلى استقالة أو إقالة بايدن بموجب التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة.

وقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جندياً أميركياً و90 مدنياً أفغانياً جراء تفجيرين استهدفا محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول وتبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي.