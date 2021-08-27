إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة–سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذى يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.