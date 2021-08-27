منظمة الصحة العالمية تأمل في إقامة جسر جوي إلى شمال أفغانستان

جنيف–سانا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في إقامة جسر جوي إلى شمال أفغانستان خلال أيام بعد نفاد الإمدادات الطبية في البلاد.

وذكرت رويترز أن ريك برينان المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بالمنظمة أعرب عن الأمل “في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف في شمال البلاد بمساعدة السلطات الباكستانية في غضون يومين أو ثلاثة” مشيراً إلى أنه “في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى لن يكون مطار كابول خياراً للأسبوع المقبل على الأقل”.

وأضاف برينان إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان “ارتفعت بشكل هائل” ولا سيما بعد التفجيرين قرب مطار كابول وقال إنه “بمجرد أن نتمكن من معالجة ذلك نأمل أن يتسنى لنا السفر جواً خلال 48 إلى 72 ساعة القادمة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية واليونيسف وجهتا الأسبوع الماضي نداءً إلى المجتمع الدولي لإقامة جسر جوي إنساني قوي لإمداد أفغانستان بالمساعدات.