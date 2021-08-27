مقتل 9 عسكريين وإصابة 90 شخصاً إثر انفجار في كازاخستان

نورسلطان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية اليوم مصرع تسعة عسكريين وإصابة 90 شخصاً آخرين خلال إخماد حريق اندلع عقب سلسلة من الانفجارات في مستودع ذخيرة للجيش في مقاطعة جامبيل جنوب البلاد.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع نورلان يرميكباييف قوله في بيان: “لم يتضح بعد سبب الحريق الذي شب في قاعدة عسكرية حيث يتم تخزين متفجرات وذخيرة تعود لقوات الهندسة” مضيفاً إن الجنود لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي تسبب في سلسلة من الانفجارات.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة 66 آخرين بعضهم في حالة حرجة فيما لايزال أربعة في عداد المفقودين.

وأجلت السلطات الكازاخية مئات الأشخاص من المنطقة المجاورة وأغلقت الطريق الرئيسي الذي يربط الإقليم بألما آتا أكبر مدن البلاد.