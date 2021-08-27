الإسباني مورينو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

مدريد-سانا

حصل المهاجم الدولي الإسباني جيرارد مورينو نجم فياريال على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الماضي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مورينو حصد النسخة الخامسة من الجائزة بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب متفوقاً على ثنائي نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي برونو فرنانديز وإدينسون كافاني.

وحسم فياريال نسخة العام الماضي بعد فوزه على مانشستر بركلات الترجيح 11- 10.

وظهر مورينو (29 عاماً) في 12 مباراة لعب فيها بقميص فياريال في البطولة الأوروبية حيث سجل ثمانية أهداف وصنع خمسة وساهم في تتويج فريق الغواصات بالبطولة الأوروبية والذهاب مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.