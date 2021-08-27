بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي تطورات الأوضاع في أفغانستان

موسكو–سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي تطورات الأوضاع في أفغانستان.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال الاجتماع: “سنواصل مناقشة الأحداث في أفغانستان وسنواصل المشاورات مع شركائنا حولها وسنتبادل المعلومات معهم وسنتحدث عن إجمالي المسائل المتعلقة بهذا الوضع بما في ذلك العمل في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية”.

حضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الكسندر بورتنيكوف ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

وكان بوتين أكد في الـ 24 من الشهر الجاري أن بلاده لا تنوي التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية مشدداً في الوقت نفسه على أن تصعيد النزاع فيها وانتشاره خارج حدودها يشكل تهديداً لأمن روسيا.