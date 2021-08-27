الاحتلال الأمريكي يدخل 45 آلية إلى قواعده بريف الحسكة

الحسكة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة الأراضي السورية عبر إدخال معدات عسكرية ولوجستية وآليات لدعم قواعدها العسكرية في مناطق الجزيرة السورية حيث أدخلت خلال الساعات الماضية رتلا من الآليات قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وقالت مصادر محلية لمراسلة سانا من قرية السويدية في ريف اليعربية شمال شرق الحسكة إن “قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت خلال الساعات الماضية رتلاً مؤلفاً من 45 آلية بينها شاحنات محملة ومغطاة وبرادات وناقلات تحمل صناديق كبيرة مغلفة واتجهت نحو بلدة الرميلان بريف الحسكة لدعم قواتها الموجودة في قواعدها العسكرية على الأراضي السورية”.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.