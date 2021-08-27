أوزبكستان تبتكر لقاح البندورة ضد فيروس كورونا

طشقند-سانا

طور موظفو مركز علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم في أوزبكستان لقاحا صالحا للأكل ضد فيروس كورونا.

وقال أحد المختصين لقناة سيفيملي المحلية: “أدخلنا فيروس كورونا إلى خلية نباتية عن طريق الاستنساخ” مضيفا: “بعد أن يأكل المريض طماطم محصنة يدخل الجسم البشري ويتم إطلاق الأجسام المضادة من خلايا الطماطم”.

ويقوم باحثون من بلدان مختلفة بتجربة لقاحات صالحة للأكل ففي روسيا وكندا يتم تطوير الاستعدادات على أساس منتجات الألبان والشوفان كما تم الانتهاء من التجارب السريرية لهذا اللقاح.