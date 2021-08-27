الذهب يرتفع فوق 1800 دولار بفعل هبوط الدولار

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار اليوم مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار.

ووفقا لرويترز ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 39ر1802 دولار للأوقية بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7ر0 بالمئة إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة ما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 8ر0 بالمئة إلى 72ر23 دولارا للأوقية وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ أيار بينما زاد البلاتين 2ر1 بالمئة إلى 69ر990 دولارا في حين صعد البلاديوم 7ر1 بالمئة إلى 60ر2432 دولارا ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ حزيران بارتفاعه بنحو سبعة بالمئة.