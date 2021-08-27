المكسيك.. 52 ألف جثة لمجهولين دفنت في مقابر جماعية

مكسيكو-سانا

ذكرت منظمة تمثل عائلات مفقودين بالمكسيك أن أكثر من خمسين ألف جثة لمجهولين دفنت في مقابر جماعية أو لدى خدمات الطب الشرعي في المكسيك التي تشهد أعمال عنف.

وحذرت “الحركة من أجل المفقودين في المكسيك” في تقرير أوردته فرانس برس من أن البلاد تواجه “أزمة عميقة” في الطب الشرعي بالتعرف على الرفات البشرية موضحة أن 60 بالمئة من الجثث مجهولة الهوية وضعت في مقابر جماعية.

وأضافت “إن البقية موجودون في منشآت للطب الشرعي أو جامعات أو مواقع لم تتمكن الحكومة أو لا ترغب في تأكيدها” مشيرة إلى أن الأرقام تكشف تأثير زيادة العنف خلال السنوات الـ 15 الماضية على المجتمع ولا سيما بشأن الاختفاء القسري وجرائم القتل.

وسجلت المكسيك في تشرين الأول 2019 أكثر من 300 ألف جريمة قتل منذ 2006 في حين تشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد يبلغ أكثر من 82 ألفا.