حفل ترفيهي منوع في حديقة الدروبي بحمص ضمن فعاليات حدائق الفن

حمص-سانا

أقامت مديرية ثقافة حمص ضمن فعالية حدائق الفن حفلا ترفيهيا منوعا قدمته فرقة “هابي ماجيك” بحديقة الدروبي قرب المركز الثقافي في المدينة.

الحفل الذي حضره حشد كبير من الأهالي والأطفال تضمن أغاني للصغار وأخرى وطنية ومسابقات والعاب خفة إضافة إلى عروض لشخصيات كرتونية محببة لدى الاطفال وتوزيع جوائز.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير الثقافة بحمص حسان اللباد أن حدائق الفن التي تنظمها الوزارة في عدة محافظات مستمرة للأسبوع الثالث على التوالي في حمص وسط حضور شعبي وإقبال من مختلف شرائح المجتمع.

بدوره أشار مدير فرقة “هابي ماجيك” رضوان غنطاوي إلى أن هذه النشاطات تحقق المتعة والفائدة من خلال التواجد مع الناس في الحدائق العامة منوها بمشاركة الأطفال وتفاعلهم مع مختلف فقرات الحفل.

ومن الجمهور ذكر الأطفال سنا ولمى إبراهيم ويوشع ملوك أن الفرقة صنعت جوا من الفرح والمتعة وهي تقدم عروضها لإسعاد الصغار والكبار بنفس الوقت.

لارا أحمد