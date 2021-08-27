فرقة علاء الدين تقدم مسرحية (حذاء الثعلب) في حديقة العروبة باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت حديقة العروبة بمدينة اللاذقية العرض المسرحي المخصص للأطفال “حذاء الثعلب “لفرقة علاء الدين ضمن فعاليات حدائق الفن التي تقيمها وزارة الثقافة.

المسرحية التي حظيت بتفاعل جمهور من الأطفال أصبح ينتظر بشغف العروض المسرحية المقدمة ضمن فعاليات حدائق الفن تحكي قصة ثعلب يمكر بحيوانات الغابة ويحاول خداعها لتحقيق مصالحه ومنفعته الخاصة ليدعو العمل الأطفال إلى الحذر في التعامل مع الغرباء والتعاون لمواجهة الأعداء والتغلب عليهم.

مخرج العرض علي علاء الدين تحدث في تصريح لمراسلة سانا عن أهمية الفعالية التي تعرف الطفل على المسرح وتؤكد أهميته بغرس القيم التربوية والتوعوية من خلال شخصيات محببة للأطفال لتسهيل وصولها إليهم وتقبلها في جو يحمل الفرح والمتعة والفائدة.

من جهته رأى الممثل المسرحي خالد حمادة أهمية تظاهرة حدائق الفن التي استطاعت أن تجذب من خلال برامجها المنوعة والهادفة الأطفال وذويهم وتستحوذ على اهتمامهم واقبالهم ما يؤكد ضرورة تقديم أعمال فنية هادفة تقدم المتعة والفائدة في الأماكن العامة.

وتستمر فعاليات حدائق الفن التي انطلقت في الـ 12 من الشهر الجاري من خلال عروض مسرحية متنوعة كل يوم خميس حتى الـ 16 من الشهر القادم.

فاطمة ناصر