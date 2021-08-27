مظاهرة احتجاجية في جنين تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية مساء اليوم مظاهرة احتجاجية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بتسليم جثمان شهيد فلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة رفعوا صور الشهداء والأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع المدينة ورددوا شعارات منددة بالاحتلال وانتهاكاته مطالبين بتسليم جثمان الشهيد جميل العموري المحتجز لدى قوات الاحتلال.

وشدد المشاركون على ضرورة التصدي لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

واستشهد العموري مع فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها شارع الناصرة في جنين في العاشر من شهر حزيران الماضي واحتجزت جثمانه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم جنوب غرب جنين بالضفة الغريبة واعتدت على الفلسطينيين .

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت المنازل واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.